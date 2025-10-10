Bazı iPhone kullanıcıları, Apple’ın Liquid Glass tasarım diline uyumlu yeni WhatsApp arayüzünü görmeye başladı. Değişiklik, uygulamanın bugüne kadarki en büyük görsel güncellemelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

iOS 26 yüklü cihazlarda kapsamlı bir yenilemeye hazırlanan WhatsApp, şimdilik sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Meta resmi bir açıklama yapmasa da, son beta sürümünü kuran bazı kullanıcılar sosyal medyada yeni arayüz ekran görüntülerini paylaştı.

WABetaInfo’ya göre en belirgin değişiklik, alt kısımdaki sekme çubuğunda. Çubuk, Liquid Glass temasına uygun yarı saydam bir doku kazanıyor. Arka planın renk ve hareketlerine cam yansıması etkisiyle tepki veriyor.

KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR

Bazı kullanıcılar, yeniliğin yalnızca beta değil genel sürümde de kademeli olarak açıldığını aktarıyor. WhatsApp’ın olası hataları önlemek için adım adım dağıtım stratejisi izlediği belirtiliyor.

HANGİ SÜRÜMLERDE GÖRÜLÜYOR

Liquid Glass uyumluluğunun geçen ay beta kanalı üzerinden test edilmeye başlandığı, şimdi ise daha geniş bir kitleye sunulduğu ifade ediliyor. Şu anda 25.28.75 ve bazı eski sürümlerde yeni arayüze rastlanabiliyor.