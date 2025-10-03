Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, her gün milyarlarca mesajın, fotoğrafın ve videonun paylaşıldığı bir platform. Ancak siber dolandırıcılar, kullanıcıların gözden kaçırdığı küçük bir ayrıntıyı fırsata çeviriyor.

Uzmanlara göre uygulamada açık kalan bir ayar, sadece kişisel bilgileri değil, banka hesaplarını bile savunmasız bırakabiliyor. Tek bir yanlış tıklama ya da otomatik ayar, en özel verilerin korsanların eline geçmesine yol açabiliyor.

OTOMATİK İNDİRME ÖZELLİĞİ BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

WhatsApp kullanıcılarının çoğu, farkında olmadan yıllardır bilgisayar korsanları tarafından istismar edilen “otomatik indirme” özelliğini aktif tutuyor. Fotoğraf ve videoları zahmetsizce kaydetmeye yarayan bu özellik, aynı zamanda kötü amaçlı dosyaların cihazlara sessizce sızmasına neden oluyor.

Siber güvenlik uzmanları, PDF ya da küçük bir görsel gibi masum görünen dosyaların aslında dijital Truva atı taşıyabileceğini söylüyor.

PAROLA VE BANKA BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Kişisel fotoğraf ve belgelerinize erişebiliyor,

Konuşmalarınızı takip edip rehberinizdeki kişilere spam mesaj gönderebiliyor.

'BU AYARI HEMEN KAPATIN'

Dubai merkezli güvenlik platformu leravi.org, otomatik indirme özelliğinin siber suçluların işini kolaylaştırdığını vurguluyor. Çözüm ise oldukça basit:

iPhone kullanıcıları: Ayarlar → Veri ve Depolama Kullanımı → Fotoğraf/Video/Belge seçeneklerini kapatın.

Android kullanıcıları: Ayarlar → Sohbetler → Medya Görünürlüğü kısmını kapatın.

Bundan sonra dosyalar sadece siz onayladığınızda indirilecek.