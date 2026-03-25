Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hali hazırda sunulan mesaj çeviri özelliğini çok dilli hale getirmeye hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre platform, Türkçe dahil olmak üzere 13 yeni dil paketi ekleyecek.

SINIRLI DİL DESTEĞİ TARİH OLUYOR

WhatsApp, bir süredir kullanıcıların mesajları farklı dillere çevirmesini sağlayan bu özelliği geliştirmeye çalışıyordu. Ancak mevcut sürümdeki sınırlı dil desteği nedeniyle pek çok kullanıcı bu imkanlardan yeterince faydalanamıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu durum önemli ölçüde değişecek.

TÜRKÇE ÇEVİRİ ARTIK KULLANILABİLİR

Beta sürümünde ortaya çıkan detaylara göre, WhatsApp’ın güncellemesiyle birlikte 13 yeni dil paketi platforma eklenecek. Bu paketler arasında Türkçe de yer alıyor. Böylece Türk kullanıcılar, mesaj çeviri özelliğini daha aktif ve kolay şekilde kullanabilecek.

Yeni dil paketleri, kullanıcıların isteğine bağlı olarak indirilebilecek. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları dilleri indirerek cihaz depolama alanını daha verimli kullanabilecek.