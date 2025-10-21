WhatsApp'ta tanıtılan bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, almak istedikleri kullanıcı adını önceden rezerve edebilecek. “Kullanıcı adı” kısmında en az 3, en fazla 30 karakter olacak şekilde isim seçilebilecek.

KİMLİK UNSURU OLARAK KULLANILACAK

Özellik ilk olarak iOS kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Beta sürümünde test edilen bu yenilik sayesinde, kullanıcılar diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özgü kullanıcı adlarını belirleyip kimlik unsuru olarak kullanabilecekler.

DENEME TESTLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI

WhatsApp, bu yeni özelliğiyle birlikte kişiselleştirme seçeneklerini artırarak kullanıcılarına daha özgün bir profil oluşturma imkânı sunmayı hedefliyor. Özelliğin kısa süre içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.