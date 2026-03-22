Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, milyarlarca kullanıcısının hayatını kolaylaştıracak köklü bir yeniliğe hazırlanıyor. Uygulamanın otomatik çeviri özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Bu özellikle birlikte dil bariyeri tarihe karışacak; yabancı dildeki mesajlar artık tek tek seçilmeden, otomatik olarak ve internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan çevrilecek.

21 Dil, Sıfır Çaba



WhatsApp beta takip sitesi WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, TestFlight platformunda yayımlanan en son WhatsApp beta iOS 26.11.10.70 güncellemesiyle birlikte yeni özelliğin izlerine ulaşıldı. Buna göre WhatsApp, gelen mesajları 21 farklı dilde otomatik olarak çevirebilecek bir sistem geliştiriyor. Özelliğin en dikkat çekici yanı ise cihaz içi işleme teknolojisiyle çalışması: Çeviri işlemi doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşeceğinden ne gizlilik tehlikeye girecek ne de internet bağlantısına ihtiyaç duyulacak.



Eski Yöntemin Derdi Bitiyor



Mevcut sistemde WhatsApp kullanıcıları bir mesajı çevirmek için o mesaja basılı tutup "Çevir" seçeneğine tıklamak zorunda kalıyor. Tek bir mesaj için bu yöntem işe yarasa da birden fazla mesaj içeren sohbetlerde süreç oldukça zahmetli bir hal alıyor. Yeni özellik tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.



Nasıl Çalışacak?



Otomatik çeviriyi etkinleştiren kullanıcılar, seçili sohbete gelen her yabancı dil mesajını anında çevrilmiş halde görecek. Manuel seçim yapma zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak. Öte yandan orijinal mesajı görmek isteyen ya da çeviriyi kapatmak isteyen kullanıcılar bunu istedikleri an yapabilecek; kontrol her zaman kullanıcının elinde olacak.



Gruplarda Sınırlı Çalışacak



Otomatik çeviri hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında kullanılabilecek. Ancak grup sohbetlerinde özellik yalnızca tüm katılımcıların aynı dilde mesajlaştığı durumlarda devreye girecek. Grupta farklı dillerde mesaj gönderen üyeler varsa uygulama bu mesajları otomatik olarak çevirmeyecek.



Ne Zaman Gelecek?

Özellik şu an beta aşamasında test edildiğinden genel kullanıma ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak WhatsApp'ın bu yeniliği yakın vadede tüm kullanıcılara sunması bekleniyor. Hayata geçtiğinde farklı dil konuşan milyonlarca insan arasındaki iletişim duvarının önemli ölçüde yıkılacağı öngörülüyor.