Masaüstü deneyimini güçlendirmeyi hedefleyen WhatsApp, bu yenilik sayesinde web sürümünü mobil uygulamayla daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Güncelleme kullanıma sunulduğunda, WhatsApp Web kullanıcıları telefonlarına bağımlı kalmadan doğrudan tarayıcı üzerinden grup araması başlatabilecek.

16 KİŞİYE KADAR KATILIM SAĞLANACAK

Test sürecinde olan özellik kapsamında, ilk aşamada aynı anda 8 ya da 16 kişinin katılabileceği grup aramalarının desteklenmesi planlanıyor. İlerleyen dönemde ise bu sayının 32 kişiye kadar çıkarılması hedefleniyor. Böylece WhatsApp Web, mobil uygulamalarda halihazırda sunulan maksimum katılımcı kapasitesine ulaşmış olacak.

Kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak bir diğer yenilik de davet bağlantısı oluşturma özelliği olacak. Grup aramasını başlatan kişi, özel bir bağlantı oluşturarak katılımcılarla paylaşabilecek. Davet linkine tıklayan kullanıcılar, herhangi bir ek işlem yapmadan doğrudan sesli ya da görüntülü görüşmeye katılabilecek. Bu özellik, özellikle bilgisayar ve tablet üzerinden yapılan görüşmeleri daha pratik hale getirecek.

Şu ana kadar WhatsApp’ın web sürümünde grup araması desteği bulunmazken, yeni özellikle birlikte bu önemli eksiklik giderilmiş olacak. Güncellemenin hayata geçmesiyle birlikte, aile toplantılarından iş görüşmelerine kadar pek çok farklı amaçla masaüstü üzerinden toplu görüşmeler yapmak mümkün hale gelecek.