Türkiye’de milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp, Apple cihazlarda fark edilen bir güvenlik açığı nedeniyle gündeme geldi. Uygulamanın çatı şirketi Meta, saldırganların bu açığı kullanarak bazı hedef cihazlara izinsiz erişim sağladığını açıkladı.

Meta’dan yapılan duyuruda, iOS ve Mac işletim sistemlerinde kullanılan bazı WhatsApp sürümlerinde senkronizasyon hatası nedeniyle mesajların yetkisiz kişilerce işlenebildiği bildirildi.

Özellikle iOS için WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 sürümlerinde riskin yüksek olduğu belirtildi.

Şirket, yayımladığı yamayla bu açığı kapattığını, ancak açığın sofistike saldırılar için kullanılmış olabileceğini vurguladı.

Şirket açıklamasına göre bu güvenlik açığından dünya genelinde 200’den az kişi etkilendi. Ancak Uluslararası Af Örgütü araştırmacıları, saldırının sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler gibi hassas grupları hedef almış olabileceğini belirtti. Uzmanlar, saldırganların adli tıp verileri toplamaya başlamış olabileceği uyarısında bulundu.

DİĞER UYGULAMALAR DA RİSK ALTINDA

Siber güvenlik araştırmacıları, saldırının yalnızca WhatsApp’la sınırlı kalmadığını; iPhone ve Android cihazlarda yüklü başka uygulamaların da aynı yöntemle etkilenebileceğini açıkladı.

Bu nedenle uzmanlar, tüm kullanıcıların cihazlarını güncellemeleri ve güvenlik yamalarını vakit kaybetmeden yüklemeleri gerektiğini vurguluyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

WhatsApp’ın yamayla açığı kapatmış olması bir güvence sağlasa da uzmanlara göre risk tamamen ortadan kalkmış değil. Kullanıcıların:

-Uygulamaları güncel tutması,

-Şüpheli bağlantılara tıklamaması,

-Güvenlik ayarlarını düzenli kontrol etmesi,

siber saldırılara karşı alınabilecek en temel önlemler arasında yer alıyor.

Uzman Yorumu: Bu tür saldırılar, yalnızca popüler uygulamaları değil tüm dijital ekosistemi tehdit edebiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların hem WhatsApp hem de diğer uygulamalar için güncellemeleri düzenli takip etmesi büyük önem taşıyor.