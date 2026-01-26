Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, uzun süredir konuşulan reklam planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın 2.26.3.9 numaralı test sürümünde tespit edilen kodlar, reklamsız kullanım için ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıldığını ortaya koydu.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam gösterileceğini açıklamış, bu karar kullanıcılar arasında yoğun eleştirilere neden olmuştu. Yeni abonelik modelinin, bu tepkileri dengelemeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

REKLAM GÖRMEK İSTEMEYENLER ÜCRET ÖDEYECEK

Test sürümünde yer alan bilgilere göre, abonelik sistemini tercih eden kullanıcılar, WhatsApp’ın Durum ve Kanallar bölümlerinde reklamsız bir deneyim yaşayabilecek. Kodlarda, aylık ödeme karşılığında reklamların tamamen kapatılacağı net bir şekilde ifade ediliyor.

Bu sistemle birlikte kullanıcılar, reklamsız WhatsApp deneyimini tercih edip etmeme konusunda özgür bırakılacak. Ücretli abonelik, yalnızca reklamları devre dışı bırakmayı kapsayacak; mesajlaşma altyapısında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

ÜCRETSİZ WHATSAPP REKLAMLI OLACAK

Yeni modele göre ücretsiz WhatsApp kullanıcıları, uygulamayı reklamlı şekilde kullanmaya devam edecek. Reklamlardan arındırılmış kullanım ise yalnızca ücretli abonelik ile mümkün olacak.

Ayrıca test aşamasındaki sürümde, kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla uygulama içi uyarı ve açıklama mesajlarının da denendiği görülüyor. Bu da sistemin yakın gelecekte daha geniş kapsamlı testlere açılabileceğini gösteriyor.

ABONELİK SİSTEMİ NE ZAMAN GELECEK?

Şu an için reklamsız WhatsApp aboneliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı, hangi ülkeleri kapsayacağı ve abonelik ücretinin ne kadar olacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik modelini sınırlı ülkelerde devreye alması, WhatsApp için de benzer bir yol izleneceğine işaret ediyor.

ÜCRETLİ WHATSAPP UYGULMASINDA TÜRKİYE DETAYI

Türkiye’de sosyal medya kullanım verilerine göre 52 milyon aktif kullanıcıyla WhatsApp, ülkedeki en popüler sosyal medya platformu konumunda bulunuyor. Bu nedenle olası abonelik ücretlerinin Türkiye pazarında nasıl belirleneceği merak konusu.

Uzmanlar, WhatsApp’ın Türkiye’deki geniş kullanıcı kitlesi nedeniyle rekabetçi bir fiyat politikası izleyebileceğini öngörüyor. Ancak net rakamlar, Meta’nın resmi duyurusuyla birlikte belli olacak.