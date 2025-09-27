Almanya Tüketici Danışma Merkezi Brandenburg, vatandaşları WhatsApp üzerinden kimlik veya resmi belge göndermemeleri konusunda uyardı. Kurum, son dönemde artan kimlik dolandırıcılığı vakalarına dikkat çekerek, bu belgelerin kötü niyetli kişilerce suistimal edilebileceğini bildirdi.

SAHTE AVUKATLARIN TUZAKLARINA DİKKAT

Artı49'da yer alan habere göre, dolandırıcıların, kendilerini avukat, resmi kurum çalışanı ya da tazminat yetkilisi gibi tanıtarak vatandaşlara ulaştığı belirtildi. Bu kişiler, para iadesi ya da dava işlemleri bahanesiyle kimlik belgesi talep ediyor. Uzmanlar, bu taleplerin çoğunun organize kimlik hırsızlığı girişimleri olduğunu vurguluyor.

Dolandırıcılar, mesajlarında “son tarih yaklaşıyor” ya da “belge göndermezseniz hakkınız yanar” gibi ifadelerle aciliyet hissi yaratmaya çalışıyor. Tüketici merkezi, böyle durumlarda paniğe kapılmadan karşı tarafın kimliğinin mutlaka araştırılması gerektiğini hatırlatıyor.

KİMLİK, PASAPORT GÖRSELİ YOLLAMAYIN

Uzmanlar, WhatsApp üzerinden kimlik kartı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli mesajlar alındığında, ilgili kurumların resmi web sitesi veya telefon hattı üzerinden doğrulama yapılması tavsiye ediliyor.