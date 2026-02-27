Küresel kesinti izleme platformu 'Downdetector' verilerine ve dünya genelindeki binlerce kullanıcı raporuna göre, bu sabah saatlerinden itibaren WhatsApp'ın masaüstü (Web) sürümünde ciddi bir çökme yaşanıyor.

Analizler, sorunun genel mesajlaşma altyapısından ziyade "cihaz bağlama ve senkronizasyon" sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını gösteriyor.

WHATSAPP WEB'E ERİŞİM SIKINTISI

Sürekli Çıkış Yapılması (QR Kod Döngüsü): Bilgisayarlarda önceden açık olan WhatsApp Web oturumları aniden sonlanıyor. Kullanıcılar sayfayı yenilediklerinde veya yeniden girmeye çalıştıklarında sistem sürekli olarak baştan QR kod okutulmasını istiyor.

iPhone (iOS) Odaklı Kilitlenme: Hata özellikle iPhone kullanıcılarını çok daha sert vurmuş durumda.

Raporlar, iOS cihazlardan WhatsApp Web'e yeni bir bilgisayar bağlamanın veya QR kod okutmanın an itibarıyla hata verdiğini (Bağlanılamadı uyarısı) gösteriyor.

Android kullanıcıları nispeten daha az etkilense de onlar da birden fazla cihaz bağlamaya çalıştıklarında sistemden atılıyorlar.

QR kodu okutmayı zar zor başaran kullanıcılar bile, ilerleyen aşamada "Sohbetler Yükleniyor" (Loading chats) ekranında sonsuz bir döngüye girip takılı kalıyor.

WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta platformundan henüz resmi bir açıklama veya özür mesajı gelmedi.

Ancak krizin X (Twitter) ve Reddit gibi platformlarda dünya genelinde en çok konuşulan konular arasına girmesi nedeniyle şirketin mühendislerinin şu an sunucu tarafında acil bir yama üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

KULLANICILAR ŞU AN NE YAPMALI?

Bu kesinti şu an için yalnızca "Web ve Masaüstü" versiyonunu etkiliyor. Telefonunuzdaki ana WhatsApp uygulaması mesaj alıp göndermek, sesli ve görüntülü arama yapmak için sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Hata tamamen WhatsApp'ın kendi sunucularından kaynaklandığı için; bilgisayarınızı yeniden başlatmak, tarayıcı çerezlerini temizlemek veya telefonunuzdaki uygulamayı silip yeniden yüklemek hiçbir işe yaramayacaktır. Aksine, uygulamayı silmek mesaj yedeklerinizi kaybetme riski yaratır. Tek yapmanız gereken Meta'nın sunucuları düzeltmesini beklemektir.