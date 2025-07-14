Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, milli formayı büyük bir gururla giydiğini ve fırsat verilmesi halinde her zaman Türkiye için oynamak istediğini söyledi.

Wilbekin, yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sürecin istemediği bir şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, "Darüşşafaka formasıyla bu ülkeye geldim ve üç sezon geçirdim. Fenerbahçe formasıyla da dördüncü sezonuma gireceğim. Bu süreçte çok fazla özel anı ve başarıyı bu ülkede yaşadım. Bu özel anlardan biri de kesinlikle Türk Milli Takımı'nda yer alabilmekti. Geçmişte yaşanan sürece tekrar dönmek istemiyorum ama sonuç olarak bu durum benim hiç istemediğim bir şekilde sonuçlandı. Belirtmek isterim ki ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim." ifadelerini kullandı.