Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbi maçta Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada 24. dakika oynanırken savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Wilfried Singo, bir süre sonra arka adalesini tutarak koşusunu yarıda kesti. Bir süre kendini deneyen Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine işaret etti.

Bunun üzerine 26. dakikada Wilfried Singo'nun yerine Rolanda Sallai oyuna dahil oldu.

İlk tedavisi oyun alanında yapılan Wilfried Singo'nun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.