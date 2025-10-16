Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon MLS takımlarından Charlotte forması giyen Wilfried Zaha, Crystal Palace'tan eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile yaşadığı polemikle gündem oldu.

Crystal Palace'ta son dönemde sergilediği performansla dikkat çeken Jean-Philippe Mateta, hayalini gerçekleştirdi ve Fransa Milli Takımı'nın formasını sırtına geçirdi. 2021'de Mainz'dan Crystal Palace'a transfer olan Mateta, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Zaha ve takım arkadaşlarını hedef almıştı. Forma şansı bulamadığı dönemde Fransa Milli Takımı'nda oymamak istediğini söylediğini ve Crystal Palace'ta Zaha da dahil takım arkadaşlarının kendisine güldüğünü ifade eden Mateta, yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Mateta, "Crystal Palace'ta, daha oynamaya başlamadan, soyunma odasında Fransa Milli Takımı ile ilgili konuştuğumda Wilfried Zaha gibi takım arkadaşlarım bana gülüyordu." dedi.

ZAHA YANIT VERDİ

Wilfried Zaha ise Mateta'nın bu açıklamalarına dikkat çeken sözlerle cevap verdi. Mateta'ya kendisini hedef gösterdiği gerekçesi ile öfkelenen Zaha "Mateta'nın bu durumunu açıklığa kavuşturmam gerekiyor çünkü o bunu istemiyor ve bu bana şunu gösteriyor... Crystal Palace'ta oynadığım zamanları hatırlıyorum, tüm bu insanlar beni izliyordu ve benim için mutlu olmadıkları açıktı çünkü ben kimseyi kötü hissettirmedim." dedi.

Sözlerine devam eden Fildişili futbolcu, "Herkes beni tanır. Sahada tutkulu olduğum zamanlar vardır ama ben asla kimseye zorbalık yapmadım. Birinin burada başarılı olamayacağına dair şeyler söylemedim. Arkadaşım olduğunu düşündüğüm birinin bunu yaptığını görmek iğrenç. Konuşulan konu, Crystal Palace'ta oynamadığı zamanlarda Fransa için oynama şansıydı. Bu konuşmayı yaptığında 10 oyuncu vardı ve tüm arkadaşlar olarak gülüp geçtik ama şaka yapıyordum, özellikle Benzema ve o pozisyonlarda oynayan tüm oyuncular olduğunu söyledim. Ama bir kez bile "Asla başaramayacaksın." demedik. Yemin ederim bu konuşmayı yaptığında orada 10 takım arkadaşı vardı. Neden orada 10 kişi varken benim adımı söyledi? Sadece Zaha en büyük isim olduğu için mi? Anlamıyorum. Bu iğrenç. Ben kimseden nefret etmedim." dedi.