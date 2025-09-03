FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye yarın deplasmanda Gürcistan’ın konuğu olacak. Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. Yarınki karşılaşma öncesinde Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol ve futbolculardan Guram Kashia, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki mücadele öncesinde takımın moralinin oldukça yüksek olduğunu belirten Sagnol, "Yarınki zorlu maç için hazırız. Tüm çalışmalarımızı yaptık, takımımızın moral durumu da oldukça yüksek. Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında karşı karşıya geldik, kaybettik ama her maç farklıdır. Bu kez farklı olacağına inanıyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

"TÜM GÜCÜMÜZLE HAZIRIZ"

Tüm güçleri maça hazır olduklarına dikkat çeken Willy Sagnol, “Kvara'ya güveniyoruz, iyi bir performans gösterecektir. Kiteishvili sakatlığı nedeniyle aramızda değil. Onunla farklı onsuz farklı oynuyoruz ama yarınki maç için tüm gücümüzle hazırız” şeklinde konuştu.

Türkiye’den bir futbolcuyu kendi takımınıza alma şansınız olsa, kimi tercih ederdiniz sorusuna Fransız teknik adam şöyle cevap verdi:

"Hamit Altıntop’u alırdım. Benim çok iyi arkadaşım. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama ona selamlarımı iletiyorum."

GURAM KASHİA: TÜRKİYE MAÇI GRUPTAKİ EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ

Yarın oynanacak mücadelenin kendileri açısından grubun en önemli maçı olduğuna dikkat çeken Guram Kashia, “Bizim grubumuz çok zorlu. İspanya çok güçlü bir takım, onların hedefi her maçlarını kazanmak olacaktır. Bizim için en önemli maç yarınki maç. Onu kazanmak istiyoruz. Yarın Türkiye ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma, bu gruptaki en önemli maçımız” ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Yarın tribünlerin dolacağını söyleyen Kashia, sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftarlar her maç bizim için çok önemli. Onlar bizi her zaman destekliyorlar. Yarınki maç için onlara ekstra bir şey söylemiyorum, her zamanki gibi olsunlar yeter. Onlara ihtiyacımız var."