

2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.

2011'de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019'da ayrıldı.

Elles üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.

Mutlu evliliği devam eden ve Ekim 2025'te dördüncü kez anne olan Wilma Elles'in geçen gün IF Wedding Fashion İzmir-19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Elles, etkinliğe dördüncü çocuğu Leon Mirza'yı da götürdü. Elles podyumdayken, oğlu kuliste pusetinde uyudu.