

2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.

2011'de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019'da ayrıldı.

Elles üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.

Mutlu evliliği devam eden Wilma Elles geçen günlerde ise dördüncü kez anne oldu. Ünlü isim, doğum sonrası duygularını şu sözlerle aktardı:

"Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun."

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaşımda bulunan oyuncu, doğumdan bir gün önce ve doğumdan 8 gün sonra çekilen bikinili pozlarını yayınlayarak kısa süredeki değişimini gözler önüne serdi.

Wilma Elles paylaşımına da şu notu ekleyerek kendi yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi:

"Doğumdan 8 gün sonra... Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık."

YENİ ADI MÜCELLA

Bu arada oyuncu geçen haftalarda katıldığı bir ödül töreninde adını değiştirdiğini söylemişti:

"Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aile üyelerimin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum."