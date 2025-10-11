2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.

2011'de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya getiren Elles, 2019'da Göğüş'ten ayrıldı.

Alman oyuncu üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.

Mutlu evliliği devam eden Wilma Elles geçen ay ise dördüncü kez anne oldu.

"HEMEN ÇOCUKLARLA DIŞARI KOŞTUM"

Doğum sonrası çocuklarıyla Monte Carlo'ya giden Elles önceki gün kaldığı otelde korku dolu anlar yaşadı.

Elles, 1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi" ifadelerini kullandı.

YENİ ADI MÜCELLA

Bu arada oyuncu geçen yıl katıldığı bir ödül töreninde adını değiştirdiğini söylemişti: "Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aile üyelerimin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum."