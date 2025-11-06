2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.

2011'de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019'da ayrıldı.

Elles üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.

Mutlu evliliği devam eden ve ekimde dördüncü kez anne olan Wilma Elles'in geçen günlerde 1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı doğumdan bir gün önce ve doğumdan 8 gün sonra çekilen bikinili pozları çok konuşuldu.

Elles, kısa sürede vücudunu eski haline getirdi ve formda haliyle hayranlarını şaşırttı.

"LİMONLU SU BENİM İÇİN ÇOK ETKİLİ

Oyuncu, sağlıklı yaşamını ve fit görünümünü nasıl koruduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Sürekli sıvı tüketiyorum, özellikle limonlu su benim için çok etkili. Ayrıca yeni başladığım spor rutinim ve aktif bir yaşam tarzım var."

Doğumdan bir gün önce:

Doğumdan sekiz gün sonra: