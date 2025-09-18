İngiltere'nin en ünlü kalesi olan Windsor Kalesi’nde düzenlenen görkemli akşam yemeği, sanki masal kitabından çıkmış gibiydi.

Ancak kralın, prensin ve prensesin katıldığı şaşalı yemeğin kahramanı ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Yemekte Kraliyet ailesinin himayesinde verilen davette masanın ortasında yer alan Donald Trump en mutlu anlarından birini yaşadı. Yüzünden gülümseme eksilmeyen Trump, ilginin merkezindeydi.

Beyaz frak içindeki ABD Başkanı bir kral tarafından adeta kral gibi ağırlandı. Charles’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemek Trump için ikinci döneminin en unutulmaz karelerini yarattı.

Trump, sağında Prenses Kate, solunda Kral Charles'la oturdu. Karşısında ise eşi Melanie Trump vardı. Nitekim Trump, gerçek bir asilzade gibi kendi kortejiyle gelmişti.

Dünyanın en güçlü iş insanları da ABD Başkanı'nın etrafında sıralandı.

Yemekten önceki konuşma silsilesine, ilk önce ev sahibi olan Kral Charles başladı. Charles, konuşmasında “Uluslarımız arasındaki bağ gerçektende takdire şayandır. Bu bağı bu gece yenilerken dostluğumuza ve özgürlüğe olan inancımızı da yeniliyoruz" dedi.

Başkan Trump ise tüm bu olaydan son derece memnun göründü. Kral konuşmasında çevre sorunları ve Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini nazikçe dile getirdiğinde bile gülümsemesi dinmedi.

Trump, konuşmaya büyük bir keyifle karşılık verdi ve “Burada karşılanan ilk Amerikan başkanı olmak eşsiz bir ayrıcalık” diye ekledi.

Çevresinde yüz altmış konuk, sarayın usta şeflerinin saatlerce hazırladığı yemeklerin başında toplandı.

Trump ile aynı masada yemek yiyenler arasında medya gruplarının ünlü patronları, süper-zengin finansçılar, teknoloji devlerinin CEO'ları ve Trump’ın kabinesinden üst düzey isimler bulunuyordu.

Masada Tim Cook’tan Satya Nadella’ya, Sam Altman’dan, medya imparatoruRupert Murdoch’a kadar farklı alanların önde gelenleri vardı. Trump'ın eski dostu Elon Musk ise eksikliğiyle hissedildi.

Apple’ın patronu Cook’un varlığı özellikle dikkat çekti. Kısa süre önce Trump’a Beyaz Saray’da hediyeler sunan Cook bu kez Tiffany Trump’ın yanında oturuyordu.

Murdoch ise geçmişte inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı başkanın uzağında ama aynı salonda yer aldı.

Wall Street Journal ve New York Post'un sahibi Murdoch, Trump’ın övgülerini dinlerken masanın diğer ucunda başbakanın sağ koluyla yan yana oturuyordu.