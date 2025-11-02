İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların ve performansın kabul edilebilir standartların altında kaldığı aktarılarak Pereira ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçmişti. Premier Lig'de bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Wolverhampton, 2 puanla son sırada yer aldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada "İngiliz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama: Vitor ve ekibi Wolves için yorulmadan çalıştı ve geçen sezon zorlu bir dönemde bize rehberlik etti, bunun için minnettarız. Ne yazık ki, sezonun başlangıcı hayal kırıklığı oldu. Teknik direktörümüze zaman tanıyarak, gelişim kaydetme yönündeki güçlü isteğimize rağmen, değişiklik yapmamız gereken bir noktaya geldik. Vitor ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında en iyisini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.