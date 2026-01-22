X platformunda erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ya da sayfaların yüklenmediğini dile getiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, hem mobil uygulama hem de masaüstü sürümünde erişim problemleri görülüyor. Bazı kullanıcılar saat 20:15 itibari ile akışın yenilenmediğini belirtirken, bazıları ise platforma tamamen erişemediklerini söylüyor. Yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcıların kesintinin 5 dakika ile kısıtlı kaldığı bilgisi yer aldı.

Erişim sorununa ilişkin olarak X yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Problemin küresel mi yoksa belirli bölgelerle sınırlı mı olduğu ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Dünya genelinde de "X down" etiketiyle farklı mecralarda paylaşımlar yapılarak platformda erişim olmadığına dair bilgi 'Downdetector' internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

Downdetector’un, farklı kaynaklardan gelen durum bildirimlerini derleyerek takip ettiği verilere göre, saat 09.23 (PST) itibarıyla 17 binden fazla kullanıcı platformla ilgili sorun yaşadığını bildirdi.

Sorun bildiren kullanıcıların çoğu, mobil uygulamada problemler yaşadıklarını belirtiyor.

X, 16 Ocak Cuma günü de bir kesinti yaşamış ve platformda 150 binden fazla kullanıcı sorun bildirmişti.