Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 126 hesaba getirilen erişim engeline karşı X, mahkemeye başvuruda bulundu. X'in Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Dün, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye sınırları içerisinde @metcihan, @artigercek, @haykobagdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz."