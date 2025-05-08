CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kişisel X hesabına erişimin engellenmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde X hesabından yaptığı bir paylaşımın, “suç işlemeye alenen tahrik suçu" kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

-Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.

X, HAREKETE GEÇTİ

İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçili X hesabına erişimin engellenmesi, sosyal medya platformunu harekete geçirdi.

Avukat Gönenç Gürkaynak, X'in konuya ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu:

-Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır.

-Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler.

-Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem Imamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafindan X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir.

-Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi, müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır.