CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağrısının ardından hareketlilik sürüyor.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği kentin altı ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri, il binasını abluka altına aldı; yer yer arbedeler yaşandı.

Olayların ardından sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

X, INSTAGRAM, YOUTUBE, TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

EngelliWeb'in aktardığına göre; X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu olduğu görüldü.