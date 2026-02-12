Sosyal medya platformu X'te 148 takipçisi olan Yerli ve Milli Parti'nin oy oranının yüzde 9.8 çıkması gündem olunca anket şirketinden de açıklama geldi.

ORC Araştırma'nın 04-06 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette Yerli ve Milli Parti'nin yüzde 9.8 oy oranıyla Saadet Partisi'ni geride bıraktığı görüldü.

Sosyal medya hesabında 148 takipçiye sahip Yerli ve Milli Parti'nin yüzde 9.8 oy oranı alması tartışmalara neden oldu.

ANKET ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet S. Pösteki tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Pösteki "Bazı yayın organlarında "siyasi partilerin oy potansiyelleri" tablomuzun yanlış yorumlandığını görüyoruz." dedi.

Pösteki şunları kaydetti:

Bu ankette seçmene PARTİ İSİMLERİ tek tek okunarak "oy verebilir misiniz" sorusunu yöneltiyoruz. Partilerin aldığı "Kesinlikle Oy Veririm ve Oy Verebilirim" yanıtlarının toplamını, oy potansiyelleri başlığı altında kamuoyuna duyuruyoruz. Eleştiriye konu olan partinin isminden dolayı olsa gerek ki "oy verebilirim" diyenler beklenenden yüksek çıkıyor. Araştırmalarımızda minör partilere yer vermediğimizde tepki alıyoruz. Partilerin isimlerini tek tek okuduğumuzda ise bu tür sonuçlar çıkıyor, okumadığımızda ve paylaşmadığımızda da "yok saymakla" eleştiriliyoruz. Manipülatif söylemlere yol açmamak amacıyla bundan sonra siyasi partilerin oy oranlarına ve potansiyellerine yönelik çalışmalarımızı açık uçlu sorular ile gerçekleştirip, kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz.