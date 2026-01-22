Musk, X'i satın aldığı dönemde platformu "daha şeffaf" yapma sözü vermiş, ancak o tarihte paylaşılan kodların sınırlı olduğu ve algoritmanın mantığını tam olarak ortaya koymadığı eleştirileri yapılmıştı. Aradan geçen sürede algoritmanın birçok kez güncellendiği tahmin edilirken, bu değişiklikler kamuoyuna açıklanmamıştı. Musk, geçen hafta verdiği sözü tutarak X'in yeni algoritmasını GitHub üzerinden erişime açtı.

ALGORİTMANIN ÇALIŞMA YOLUNU PAYLAŞTI

Platform, yayınladığı teknik dokümanlarda hem içerik sıralama sisteminin mantığını hem de algoritmanın nasıl çalıştığını gösteren şemaları paylaştı. Musk ayrıca bundan sonra her dört haftada bir algoritmada yapılan değişikliklerin de açıklanacağını duyurdu.

Paylaşılan kodlara göre X'in algoritması dört temel yapı üzerine kurulu:

Home Mixer: Tüm içerikleri bir araya getirerek kullanıcının ana akışını son haline getiren merkez katman.

Thunder: Takip edilen hesaplardan gelen içerikleri anlık olarak işleyen, yüksek hızlı sistem.

Phoenix: Takip edilmeyen hesaplardan ilgi çekebilecek içerikleri seçen ve puanlayan keşif katmanı. Bu bölüm, xAI'ın Grok tabanlı yapay zeka modelini kullanıyor.

Candidate Pipeline: İçerik adaylarını filtreleyen ve sıralayan ana çerçeve.

X AKIŞI BÖYLE BELİRLENİYOR

Kullanıcı uygulamayı açtığında algoritma önce iki kaynaktan içerik topluyor. Takip edilen hesaplardan gelen "ağ içi" paylaşımlar ve takip edilmeyen ama ilgi alanlarına hitap etmesi muhtemel "ağ dışı" paylaşımlar bir havuzda toplanıyor. Sistem, geçmiş beğeniler ve etkileşimler üzerinden benzer içerikleri tespit etmek için vektörel benzerlik yöntemini kullanıyor.

Ardından filtreleme aşamasına geçiliyor. Daha önce görülen paylaşımlar, engellenen veya sessize alınan hesaplar, spam ya da hassas olarak işaretlenen içerikler bu aşamada eleniyor.

En kritik bölüm ise puanlama. Yapay zeka modeli, her bir paylaşım için kullanıcının ne yapma ihtimali olduğunu hesaplıyor. Beğenme, yorum yapma, yeniden paylaşma, tıklama ya da içerikte ne kadar vakit geçirme. Artık bu değerlendirmeler “elle tanımlanmış” kriterler yerine, tamamen kullanıcının geçmiş davranışlarına dayanan derin öğrenme modelleriyle yapılıyor.

ALGORİTMA BUNLARI ANINDA ÖDÜLLENDİRİYOR

Kodlara göre her etkileşim türünün farklı bir ağırlığı var. Yeniden paylaşım (retweet), açık ara en yüksek puanı getiriyor. Bir içeriğin başka kullanıcıların akışına taşınması, algoritma açısından en güçlü kalite sinyali olarak görülüyor. Bir yeniden paylaşım, basit bir beğeniden onlarca kat daha değerli.

İçerikte geçirilen süre (dwell time) de kritik. Kullanıcının bir tweet'i uzun süre okuması ya da videoyu sonuna kadar izlemesi, içeriğin üst sıralara çıkmasını ciddi biçimde etkiliyor. Yorumlar ve karşılıklı etkileşimler yüksek puan sağlarken, beğeniler daha düşük ama yaygın bir katkı sunuyor. Profil tıklamaları ise özellikle takiple sonuçlanırsa önem kazanıyor.

NEGATİFLER HER ŞEYİ GÖTÜREBİLİYOR

Algoritmada en sert etkiyi yaratan unsur ise negatif geri bildirimler. Bir içeriğin şikayet edilmesi ya da hesabın engellenmesi, yüzlerce beğeninin kazandırdığı puanı tek seferde silebiliyor. "İlgimi çekmiyor" bildirimi veya takibin bırakılması da içeriğin dağıtımını ciddi biçimde kısıtlıyor.