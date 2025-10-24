Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Arda Güler ile takım arkadaşı olabilir… Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso’nun Kenan Yıldız’ı istediğini iddia etti. Yapılan açıklamada, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor." denildi.

Bu sezon Juventus formasıyla 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'un Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada Kenan Yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.