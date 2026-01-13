İspanya Süper Kupası’nı 3-2’lik skorla Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verildi. İspanyol devi, yeni hocasını da ayrılık haberinin hemen ardından resmen duyurdu.

8 AY SÜRDÜ

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi resmen sona erdi. İspanyol devi, Süper Kupa’nın Barcelona’ya kaybedilmesinin ardından 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Alonso ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Real Madrid’in başında 34 maça çıkan Xabi Alonso, 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Ligde Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.

YENİ HOCA TANIDIK BİR İSİM

Real Madrid Kulübü, Alonso ile ayrılığını duyurmasından sadece 8 dakika sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.

Los Galacticos, 2020’den bu yana alt yapı takımlarını çalıştıran takımın eski oyuncularından 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa’nın yeni A Takım teknik direktörü olduğu açıklandı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Alvaro Arbeloa, futbolcu olarak Real Madrid tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında beyazlı formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta görev yaptı.

Bu süreçte 8 kupa kazandı:

2 Şampiyonlar Ligi

1 Kulüpler Dünya Kupası

1 UEFA Süper Kupası

1 La Liga şampiyonluğu

2 Kral Kupası

1 İspanya Süper Kupası

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Arbeloa, İspanya Milli Takımı ile de tarihi bir dönemin parçası oldu. 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı, ayrıca 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonaları’nı kazanan tecrübeli isim, milli formayla 49 maça çıktı.