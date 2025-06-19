2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ve Al Hilal takımları Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda karşılaştı.

Xabi Alonso yönetimindeki ilk maçında Real Madrid, 34. dakikada Gonzalo Garcia ile öne geçti. Al Hilal, 41. dakikada Ruben Neves'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada 88. dakika oynanırken Mohammed Al Qahtani'nin ceza sahası içinde Victor Munoz'a yaptığı müdahale sonrası Video Yardımcı Hakem'den (VAR) hakeme izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen hakem Facundo Tello penaltı kararı verdi. 90+2. dakikada penaltı için topun başına geçen Federico Valverde'nin vuruşunu kaleci Yassine Bounou kurtardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi. Arda Güler'in oyuna girer girmez ceza sahası içinde çektiği sert şutta direk gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından her iki takım da grup maçlarına 1'er puanla başlamış oldu.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR DE İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Böylece Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki ilk maçında beklenmedik bir sonuç aldı. Oyun olarak beklentilerin altında kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında Raul Asencio'nun yerine oyuna dahil oldu.

Inter'de ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ise yeni takımıyla çıktığı ilk maçında güçlü rakibi Real Madrid karşısında sürpriz bir sonuca imza atmış oldu.

Real Madrid forması altındaki son turnuvasını oynayan Luka Modric, 84. dakika tüm stadyumun alkışları ve tezahüratları ile Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Luka Modric topla her buluştuğunda tribünlerin desteğini aldı.