Trump yönetimi, İran’ın nükleer silah üretme yolunu tamamen kapatması şartıyla ülkede "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirilmesine izin verecek bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Axios'a verdiği bilgilere göre iki ülke arasında zor olsa da bir anlaşma yapılabilir.

Buna karşın ABD'li yetkili, ABD'nin nükleer anlaşma konusunda çok net ve tavizden uzak şartlarının olduğunu vurguladı.

Trump yönetimi anlaşma sinyali verirken, ABD Başkanı Trump aynı anda Ayetullah Ali Hamaney ve oğlunu nasıl tek bir saldırıda öldürülebileceği konusunda bilgi aldı.

Diplomatik ve askeri planlar hakkında konuşan üst düzey bir yetkili "Başkan Trump, hem esaslı olan hem de iç siyasette savunabileceği bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacaktır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. İranlılar sürekli fırsat pencerelerini kaçırıyorlar. Oyun oynamaya devam ederlerse sabrımız pek uzun sürmeyecektir" diye konuştu.

HAMANEY'İ DE OĞLUNU DA VURMA PLANI

Trump’ın bazı danışmanları, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı arttıkça diplomatik kozlarının da güçleneceğini savunarak sabırlı olunmasını tavsiye etti.

Ancak en yakın kurmayları bile Trump’ın ne yönde karar vereceğini kestiremiyor. Bir danışman, Pentagon’un her senaryoya uygun planlar hazırladığını belirtti.

İsmini vermeyen kurmay, "Bu senaryolardan biri Ayetullah’ı, oğlunu ve mollaları vurmayı içeriyor. Başkanın neyi seçeceğini kimse bilmiyor, bence kendisi de henüz bilmiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly tüm tahminlerin, tahmin olarak kaldığını ve son kararın yalnızca başkana ait olduğunu hatırlattı.

ABD'DEN 'SEMBOLİK' TAVİZ

ABD ve İran’ın resmi tutumları birbiriyle uyumsuz görünse de müzakere zemini hala mevcut. İran’ın nükleer tesislerindeki santrifüjlerin çoğu geçen Haziran ayında düzenlenen hava saldırılarında imha edildiği için şu an aktif bir zenginleştirme faaliyeti yürütülmüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre’deki görüşmelerde ABD’nin "sıfır zenginleştirme" talep etmediğini iddia etti ve olumlu bir müzakere ortamı çizdi.

Arakçi, "Şu an üzerinde konuştuğumuz konu, zenginleştirme de dahil olmak üzere İran'ın nükleer programının barışçıl olduğundan ve sonsuza dek barışçıl kalacağından nasıl emin olunacağıdır" diye konuştu.

Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran’dan tüm endişeleri gideren detaylı bir plan beklediklerini iletti.

ABD’nin resmi görüşü İran topraklarında zenginleştirmenin tamamen durdurulması olsa da sunulacak teklif "küçük ve sembolik" bir zenginleştirme içerir ve bunun tehdit oluşturmadığı kanıtlanırsa Washington bu talebi değerlendirecek.

'KAZAN-KAZAN' ŞART OLDU

Arabuluculuk yapan Umman ve Katar, herhangi bir anlaşmanın her iki tarafın da zafer ilan etmesine imkan tanıması gerektiğini belirtiyor.

Arakçi de bu durumu, her iki tarafın çıkarlarını ve endişelerini karşılayan zorlu bir "kazan-kazan" sonucu için atılan zorlu adımlar olarak nitelendirdi.

Bölge savaş beklentisiyle gerilirken Trump, İran’ın "adil bir anlaşma müzakere etmesi" gerektiğini söyledi.

Diğer yandan BM nükleer gözlemcisi Rafael Grossi’nin de müzakerelere dahil olduğu ve nükleer programın askeri amaçlara sapmamasını sağlayacak teknik önlemler önerdiği bildirildi.

Bu önlemler arasında UAEK denetçilerinin yeniden İran'daki teftişlerine dönmesi ve imha edilen tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumun temizlenmesi yer alıyor.

ABD'li yetkililer ise son sözü söylemeden önce Tahran'dan gelecek yazılı ve detaylı teklifi beklediklerini, topun artık İran tarafında olduğunu vurguladı.