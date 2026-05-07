Tıp doktoru olan İsmail Güneş, geçmişte Türkiye’nin parasını ödediği gemileri İngiltere’nin vermediğini hatırlatarak Karahan’a şu öneri ve uyarılarda bulundu: “Berat Albayrak döneminde İngiltere’deki altınların bir bölümü getirilmişti. Şimdi İngiltere’de bizim ne kadar altınımız var? Neden orada tutuyoruz? Birinci Dünya Savaşı öncesi parasını ödediğimiz gemilerin İngiltere’de kaldığını düşünürsek ileride olabilecek herhangi bir olumsuzlukta bu para onlarda kalabilir mi diye benim endişem var. Bu altınları getirme yönünde bir çabanız var mı?”

Güneş’e yanıt veren Karahan, altınların bir kısmını uluslararası piyasa işlemlerinde kullanabilmek amacıyla yurt dışında tuttuklarını, altın miktarının lokasyon swap denilen işlemlerle duruma göre değiştiğini anlattı.

119.2 TON ALTIN

Karahan’ın açıklamadığı İngiltere Merkez Bankası’ndaki altın miktarı 2025 sonu itibariyle raporlarda 119.2 ton olarak görünüyor.

ALTIN FİYATINA MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEDİ

AKP’li Güneş, Merkez Bankası’nın döviz kurunu baskılayıp enflasyonun altında tutarak döviz talebini kıstığını, ancak vatandaşın bu sefer de altına koştuğunu belirterek, altın fiyatlarına da müdahale edilmesini istedi.