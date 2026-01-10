ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Rusya ve Çin’in bölgedeki varlığını engellemek adına Grönland’ın mülkiyetini tamamen eline alması gerektiğini savundu.

Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ülkelerin kiralama sözleşmelerini değil mülkiyet haklarını istediğini vurguladı.

Trump "Ülkeler mülkiyete sahip olmalıdır ve siz mülkiyeti savunursunuz. Kiralık mülkleri savunmazsınız. Biz de Grönland’ı savunmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Beyaz Saray, Danimarka'ya bağlı olan özerk bölgeyi müttefik ülkeden satın almak istediği belirtti, ancak askeri olarak da alabileceğini bir kez daha vurguladı.

Trump ,"(Grönland'ı topraklarımıza katmayı) ya kolay yoldan" ya da zor yoldan" yapacağız" diye ekledi.

BU HAMLE NATO'NUN SONUNU GETİRİR

Danimarka ve Grönland hükümetleri bölgenin satılık olmadığını açık bir dille belirtti. Olası bir askeri müdahalenin NATO'nun sonunu getireceğini belirtti.

Cuma gecesi ortak bir bildiri yayımlayan Grönlandlı siyasi liderler ABD’nin ülkelerine yönelik saygısız tavrının son bulması çağrısında bulundu.

Liderlerin ortak açıklamasında "Biz Amerikalı olmak istemiyoruz ve Danimarkalı olmak da istemiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz ve Grönland’ın geleceğine ancak Grönland halkı karar vermelidir" denildi.

Kanada ve büyük Avrupa devletleri de Danimarka’ya destek vererek egemenlik haklarına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki "sınırların dokunulmazlığı" ilkesini hatırlatan Avrupa ülkeleri, "güvenliğin kolektif bir çabayla sağlanması gerektiğini" savundu.

Trump’ın Venezuela’da gerçekleştirdiği son askeri hamleler ise bölge halkı arasındaki endişeleri daha da arttırdı.

TRUMP GRÖNLAND'I NEDEN İSTİYOR?

Grönland’ın Kuzey Amerika ile Arktik arasındaki kritik konumu füzelerin önceden tespit edilmesi ve gemi hareketlerinin izlenmesi açısından büyük bir stratejik değer taşıyor.

Trump Rusya ve Çin tehlikesine de değindi. ABD Başkanı "bölgenin Rusya ve Çin gemileriyle dolu olduğunu" iddia ederek bu hamlenin "ulusal güvenlik için hayati bir zorunluluk olduğunu" ifade etti.

Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle eriyen buz tabakaları nadir toprak elementleri ile uranyum ve demir gibi yer altı zenginliklerine erişimi her geçen gün daha kolay hale getiriyor.

Bilim insanları bölgenin henüz keşfedilmemiş devasa petrol ve doğalgaz rezervlerine de sahip olabileceğini de öngörüyor.

Gelecek hafta Danimarka ile görüşmelere başlayacak olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu diplomatik temasları bölgenin kaderini belirleyecek kritik bir sürecin habercisi olarak görülüyor.