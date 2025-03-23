Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiğinden bu yana sıcak para arayışı nedeniyle ülke ülke geziyor. Yüksek faiz ve stabil kur sayesinde kısa vadeli kâr için yabancı sermayenin TL varlıklara teveccühü bol oldu. Merkez Bankası bu sayede rezervlerini iyileştirirken, ekonomi yönetimi de enflasyonla mücadelede uyguladığı ‘reel değerli TL’ stratejini uygulayabildi. Ancak siyaset gündeminde yaşanan olağanüstü gelişmeler ‘sıcak parayı’ çıkışa yöneltti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla, para ve hisse senedi piyasalarında ‘kabus gibi’ geçen 3 günün muhasebesini yapan Londra’da, İspanyol BBVA’nın Türkiye ve MENA Stratejisti Tufan Cömert, bu süreçte kısa vadeli sermaye çıkışının tahminen 20 milyar dolar olduğunu belirtirken, önemli bir bölümünün ise swap yani para takası işlemlerinden kaynaklandığını bildirdi. Uzman bankacı Cömert, X hesabından yaptığı değerlendirmede “TL tahvilde ilk gün itibarı ile likidite buharlaştığı için alış kotasyonları çekildi, o yüzden oradaki çıkış mecburen sınırlı kaldı. Hisse tarafında ise kim yabancı, kim gerçekten sattı, kim trade etti anlamak güç ama nette oradan da çıkış var” diye konuştu.

‘MESELE YERLİDE’

Cömert, “Özetle çıkacak olan yabancı büyük ölçüde gitti, kötü senaryoda bir miktar daha çıkış olsa dahi bu 3 gün gibi etki yaratması zor artık. O yüzden mesele yerlinin tavrında” değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası verilerine göre 14 Mart itibarıyla yabancının tahvil stoku 20 milyar dolar, hisse senedi stoku ise 36 milyar dolara ulaşmıştı. En yüklü yabancı pozisyonu ise bu hafta öncesinde yaklaşık 35 milyar ile swap piyasasında görülmüştü.

Yerli geleceğinden yabancı yatırımından kaygılı

Stratejist Tufan Cömert, Londralı yatırımcılardan gelişmelere ilişkin en çok, “Olaylar daha büyür mü? Yerli yatırımcı ne olursa/ne zaman dövize saldırır? Dövizde seviye savunma yerine TCMB doğrudan faiz artırsa daha iyi değil mi?” şeklindeki sorular geldiğini belirterek, “Bu soruları Türk vatandaşının sorması ile hedge fon yöneticisinin sorması arasında ciddi bir fark var, zira ilki kendi geleceğinden, diğeri yatırımının geleceğinden kaygılı” dedi. Stratejist Tufan Cömert, gecelik faizlerin %46’ya yapışmasıyla mevduat faizlerinin yükseleceğini belirterek, “Bu durumda yatırımcı siyasi taraftaki rahatsızlığını bir kenara bırakabilirse, TL’nin cazibesi artacağı için döviz almayabilir. Tabi TL’nin değer yitirmemesi gerekir” yorumunu yaptı.