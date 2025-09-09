Yurt içinde yaşanan siyasi belirsizlikler ve makro ekonomik gelişmeler Türk Lirası üzerinde etkili oluyor. Siyasi belirsizliğin hız kazandığı ve enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, yabancı bankaların TL'ye olan güvenini bir kez daha sarstı. Bankacılık devleri peş peşe sene sonu dolar/TL tahminlerini açıkladı.

YABANCI BANKALARDAN 2025 İÇİN DOLAR TAHMİNİ: 45 TL’YE KADAR ÇIKABİLİR Uluslararası yatırım bankaları, 2025 yılı için dolar/TL beklentilerini açıkladı. Tahminler, kurun 42 ile 45 TL arasında değişebileceğine işaret ediyor.

Bankacılık devi ING'nin dolar/TL beklentisi bu yıl sonu için 45,00 olurken, gelecek yıl sonu için 53,00 olarak öngörüldü.

Raporda, "Döviz tarafında, Merkez Bankası, Türk lirasının reel değer kazanmasını, para birimine olan talebi artıran sıkı para politikası duruşunun doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor. Bankaya göre, kısa vadede, yani aylık veya çeyreklik bazda istikrarlı bir değer artışı gözlemleyemeyebiliriz, ancak liranın daha uzun vadede kümülatif reel değer kazanması oldukça olası." denildi.

J.P. Morgan, 2025’te doların 45 TL’ye ulaşacağını öngörerek en yüksek tahmini paylaştı.

Goldman Sachs, dolar/TL kurunun 44 TL seviyesinde seyredeceğini beklerken, Deutsche Bank ve Morgan Stanley ise 43 TL öngörüsünde bulundu.

Bir diğer bankacılık devi olan HSBC de yıl sonu dolar/TL beklentisinin 42 seviyesinden 44 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise doların 2025 için 43,96 lira olabileceği tahmininde bulundu.

Bankaların raporlarına göre artış oranı yüzde 19,3 ile yüzde 28,5 arasında değişiyor.