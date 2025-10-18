Birçok yapımda yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu özellikle 'Yabancı Damat'ta canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazındı.

Usta oyuncunun performansı yalnızca Türkiye'de değil, dizinin Yunanistan'da yayınlandığı dönemde de büyük beğeni topladı.

Geçen ay 90'ıncı yaşını kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan perşembe sabahı acı haber geldi. Hayatını kaybeden usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törene kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

"BİZE EN BÜYÜK HEDİYESİ SONSUZ SEVGİSİYDİ"

Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu "Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye'nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.

"BİZE İNSAN OLMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETTİ"

Törene katılan Mahsun Kırmızıgül, "Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif abi, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir abiydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM, ÇOK İYİYDİ"

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen de "Çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hâlâ nasıl vefat ettiğini merak ediyorum. Çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" ifadelerini kullandı.