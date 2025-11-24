FABRİKA kurarak üretimi ve istihdamı artırmakla alakası olmayan, Borsa İstanbul’dan hisse alarak Türk şirketlerinin değerinin büyümesiyle ilgilenmeyen yabancı yatırımcılar, faizden köşeyi dönüyor. Uluslararası yatırımcıların kısa vadede TL faiz getirisi almak için yaptıkları ‘carry-trade’ yatırımlarının büyüklüğü 47 milyar dolarla rekor kırdı. Yatırımcıların dolar bazında faiz getirisi ise yaklaşık yüzde 35 olarak hesaplanıyor.

Yatırımcıların düşük faizli ülkelerden borçlanıp, yüksek faizli para birimine kısa vadeli yatırım yapmasını tanımlayan ‘carry-trade’de Türkiye’nin yıldızı hiç sönmüyor. Hollanda merkezli banka ING, faiz indirimlerine rağmen TL ‘carry-trade’in, yatırımcılar için hâlâ cazip olduğunu vurguluyor.

TAVSİYE EDİYOR

Rapordaki analize göre dolar borçlanarak yapılan kısa vadeli TL yatırımlarının büyüklüğü ekim ayında 47 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. ING’ye göre ‘carry-trade’ yatırımcılarının Türkiye’den kazandığı faiz getirisi dolar bazında yüzde 35’e yaklaştı. Türkiye, bu oranla başta enflasyondaki ezeli rakibi Arjantin olmak üzere bütün ülkeleri geride bırakarak en yüksek faiz kazancını sunan ülke oldu. TL’deki değer kaybı da hesaplamaya dahil edildiğinde ise yabancı yatırımcıların, Türkiye’den ‘carry-trade’ getirisi dolar bazında yüzde 10’un üzerinde hesaplandı.

Net getiride Türkiye, beşinci sıraya geriliyor. ING, TL’deki kontrollü değer kaybının süreceğini ve Türkiye’nin 2026’da da en popüler ‘carry-trade’ pazarlarından biri olacağını tahmin ediyor. Diğer yandan yabancı yatırımcılar bu yıl yalnızca 1.4 milyar dolarlık hisse ve 1.8 milyar dolarlık tahvil aldı.

Yurt dışı yatırımları rekor seviyede

Yabancı faizden kazanırken, vatandaşlar ise artan politik baskılar ve makroekonomik ortam nedeniyle yurt dışına yöneldi. ING, Türkiye’deki yerleşik yatırımcıların bu yıl 25.8 milyar dolar büyüklüğünde sermayeyi yurt dışına çıkardığını hesaplıyor. Net hata noksa kaleminden bu yıl 12.3 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, vatandaşların yurt dışından hisse ve gayrimenkul alımı rekor kırdı. Bu yıl yurtdışından 2 milyar dolarlık gayrimenkul alındı. Hanehalkının küresel borsalardaki yatırımı da tarihi zirvesini 1.7 milyar dolara taşıdı.

İngiltere’yle 35 milyon Sterlin’lik yeni anlaşma

Türkiye, İngiltere’den silah almasından sonra yeni bir anlaşma imzalayabilir. İngiliz haber kanalı BBC’ye göre Türkiye, hızlı tren Hattı için British Steel ile 35 milyon Sterlin’lik anlaşma imzalayacak. Şirket, daha önce Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı için de benzer büyüklükte bir anlaşma yapmıştı. British Steel, bugüne kadar Türkiye’deki yüksek hızlı tren projelerine 30 milyon Sterlin değerinde ray ürünü teslim ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki konusunda geçen ay işbirliği anlaşması imzalanmıştı.