Galatasaray transferde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için kolları sıvamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon elde edilen son 16 başarısının üzerine çıkmak isteyen Cimbom, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarını gündemine almıştı. Ancak TFF’nin yabancı kuralı yönetimin elini kolunu bağladı.

Yeni sezonda 12+2’nin devam etmesini bekleyen Cimbom 10+4’le büyük bir şok yaşadı. Çünkü hiçbir oyuncu gitmezse 10 kişilik kontenjan dolu. Bir de bunlara kiradan dönecek Jelert, Nelsson ve Zaniolo eklenecek. Yeni yıldızlar için yer açılmak zorunda. Sarı-kırmızılılar şimdilik U23 kriterine uygun isimlere ağırlık vermiş durumda.