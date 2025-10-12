Kanada merkezli madencilik şirketi Pasinex Resources, Türkiye’de faaliyet gösterdiği alanda stratejik bir adım atarak Sarıkaya bakır-çinko projesinin tamamını devraldı. Şirket, iştiraki Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş. aracılığıyla Aydın Teknik’in tüm hisselerini satın aldı ve böylece Sarıkaya sahasının yüzde 100 sahibi haline geldi.

Bu hamleyle birlikte Pasinex, halen üretimde olan Pinargözü çinko madenine ek olarak Türkiye’deki ikinci stratejik kaynağını da kontrol altına almış oldu.

15 AYLIK RAPOR DÖNEMİ OLUŞTURULACAK

Pasinex, kurumsal yapısında da bazı değişikliklere gitti. Şirketin mali yıl sonu 31 Aralık’tan 31 Mart’a çekildi. Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasını kapsayan 15 aylık özel bir raporlama dönemi oluşturulacak.

Şirketin 2,15 milyon Kanada doları tutarındaki özel yatırım çağrısına, 1,2 milyon dolardan fazla yatırım taahhüdü geldi. Elde edilecek fonun, Sarıkaya projesinin geliştirilmesi ve kurumsal giderlerin karşılanması için kullanılacağı belirtildi. Ayrıca 26 Eylül itibarıyla, yönetici ve kilit çalışanlara 2,5 milyon adet hisse opsiyonu verildi.

TÜRKİYE'DE BAŞKA PROJELERİ DE BULUNUYOR

Pasinex Resources, Kanada merkezli bir madencilik ve doğaltaş şirketi. Bakır, çinko, kurşun, gümüş gibi temel metaller ve değerli metallerin aranması, işletilmesi ve geliştirilmesiyle uğraşan dev şirketin ana odağı özellikle çinko projeleri olarak biliniyor.

Türkiye’de başka projeleri de bulunan madencilik devi Pinargözü çinko madenini işletiyor. Bu yeni anlaşmayla birliktede Sarıkaya çinko projesi’ni de satın alarak Türkiye’deki operasyonlarını genişletmiş oldu.