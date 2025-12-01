Geçtiğimiz yıl e-ticaret platformu Hepsiburada'yı bünyesine katan Kazakistan merkezli Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarını artırmak amacıyla ekim ayında Rabobank'ı satın almıştı.



Kazak şirketlerin Türk pazarına yönelik ilgisi her geçen gün artarken, bu kez bir başka Kazakistan merkezli şirket olan Freedom Holding Corp, 43 yıldır Türkiye'de hizmet veren TurkishBank'ı satın almak için görüşmelere başladı.

ÜÇ ÜLKEDE HİZMET VERİYOR



Bloomberg'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, taraflar arasında erken aşamalı görüşmeler resmen başladı. Şirketlerin anlaşması halinde olası bir satın alma süreci ise Rekabet Kurumu'nun onayına sunulacak.

1973 yılında Kıbrıs'ta kurulan TurkishBank, Türkiye'deki ilk şubesini 1982 yılında İstanbul'da kurdu. Londra'da da faaliyetlerde bulunan bankanın muhtemel satış bedeli henüz bilinmezken, Bloomberg’e konuşan Kazak şirketi Freedom Holding Corp, banka ile görüşmelerin yürütüldüğünü doğruladı ve dijital bankasının genişletilmesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarında büyümek istediklerini açıkladı.