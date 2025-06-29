Aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu bir grup dünyaca ünlü isim, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek üzere ülkeyi ziyaret etti. İstanbul’dan başlayan gezi, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa gibi önemli duraklarla devam etti.

Malezya'nın tanınmış oyuncusu ve şarkıcısı Azira Shafinaz, oyuncu Uyaina Arshad, Syamim Farid ve müzisyen Sophia Liana'nın yer aldığı grup, ilk olarak İstanbul’da Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı ve Galata Kulesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

İstanbul’un ardından Gaziantep’e geçen grup, Zeugma Mozaik Müzesi ve Bakırcılar Çarşısı’nda kültürel deneyim yaşadı. Ardından Mardin ve Şanlıurfa’ya geçerek Mezopotamya’nın zengin mirasını yerinde inceledi.

Şanlıurfa ziyareti sırasında Göbeklitepe’yi gezen ünlü şarkıcı Azira Shafinaz, izlenimlerini “Göbeklitepe son dönemin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri. Burayı görüp etkilenmemek mümkün değil. Hepimiz Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldık" sözleriyle paylaştı.