Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da geçen yıl 3,94 milyar dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece 2017’nin ardından ilk defa 2025’te yabancılar net alıcı konumuna geçti. Yabancının geçen yıl en çok alım yaptığı hisse Aselsan olurken, en fazla satışı ise SASA Polyester’de yaptılar.

Borsa İstanbul’da 2025 yılında gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri belli oldu. BİST verilerine göre geçen senenin Ocak-Aralık döneminde yabancı yatırımcılar 3 milyar 942 milyon 735 bin dolarlık net hisse senedi alımı yaptılar.

Yabancı yatırımcılar son olarak 2017 yılında 1,78 milyar dolarlık alımla yılı pozitif bölgede tamamlamışlardı. 2018-2024 yılları arasında ise yabancılar, borsada net satış tarafında yer almışlardı. Böylece 2025’te yabancılar, 7 yıl aranın ardından net alıma geçtiler.

ASELSAN'DA Y Ö N YUKARI

Aselsan hissesi haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Perşembe gününü 262,75 puandan kapatan Aselsan, yeni güne yükselişle başladı. Aselsan yeni günde 279,10 puana çıkarak yüzde 6'dan fazla değerlendi.

DEVLERİN TERCİHİ SAVUNMA SANAYİİDEN YANA OLDU

Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler şöyle:

-ASELS: 817,48 milyon dolar

-TCELL: 510,46 milyon dolar

-TUPRS: 501,53 milyon dolar

-ASTOR: 388,23 milyon dolar

-AKBNK: 200,69 milyon dolar

-TTKOM: 198,36 milyon dolar

-GARAN: 193,60 milyon dolar

-EREGL: 187,27 milyon dolar

-TRALT: 136,13 milyon dolar

-ISCTR: 126,07 milyon dolar

SASA VE KCHOL’DE SERT ÇIKIŞLAR GÖRÜLDÜ

Ocak-Aralık 2025 döneminde yabancı yatırımcının en çok satım yaptığı hisseler ise şunlar:

-SASA: -248,35 milyon dolar

-AEFES: -118,62 milyon dolar

-KCHOL: -117,25 milyon dolar

-PGSUS: -116,10 milyon dolar

-MPARK: -101,54 milyon dolar

-MAVI: -98,33 milyon dolar

-KONTR: -56,09 milyon dolar

-ENKAI: -52,36 milyon dolar

-TKFEN: -51,46 milyon dolar

-BIMAS: -43,82 milyon dolar

ENDEKS 11 BİN PUANI AŞTI

2025'te BİST 100 endeksi 11.261 seviyesinden kapanış yapmıştı. Yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisse olarak öne çıkan Aselsan ise geçen yıl yüzde219,99 gibi yüksek bir getiriye imza attı. Turkcell geçen yıl yüzde 0,32 yükselirken, TÜPRAŞ yüzde 29,95, Astor Enerji yüzde 2,63ve Akbank da yüzde 7,63 prim yaptı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.