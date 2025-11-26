ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen “ılımlı” açıklamalar, aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Küresel piyasalarda yaşanan bu beklenti değişimi ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikledi. Hem ons hem de gram altın son günlerde dikkat çeken seviyelere tırmandı.

BANK OF AMERICA'DAN ÇARPICI TAHMİN: 5 BİN DOLAR MÜMKÜN

Altın piyasasında gözler artık yabancı kurumların değerlendirmelerine çevrilmiş durumda. Bank of America (BofA), yayımladığı “Önümüzdeki Yıl” raporunda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da devam edeceğini belirtti.

BofA stratejistleri, ABD’nin alışılmışın dışındaki ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. Raporda, bu koşulların sürmesi halinde ons altının 2026’da 5 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin edildi. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ise 4.538 dolar seviyesinde.

Strateji ekibine göre altın hala “aşırı alım” bölgesinde olmasına rağmen “yetersiz yatırım” görmesi piyasayı güçlü tutmaya devam ediyor.

DOLAR/TL KURU DEĞİŞMEZSE GRAM ALTIN 6 BİN 800 TL OLACAK

Bank of America’nın tahminine göre, ons altın 2026’da 5.000 dolara ulaşırsa ve dolar/TL kuru bugünkü seviyesi olan yaklaşık 42,47 TL'de sabit kalırsa gram altın fiyatı yaklaşık 6.827 TL seviyesine çıkabilir.

ONS ALTINDA 14 KASIM'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Fed yetkililerinin güvercin tondaki mesajları, yatırımcıların yılın son toplantısında faiz indirimi beklentisini artırdı. ABD’den gelen bu sinyaller ons altını yukarı çekti. Sabah saatlerinde 4.162 doları test eden ons altın, 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Sabah seansında ise 4 bin 149 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA HAREKETLENDİ

Ons fiyatındaki yükselişe dolar/TL’deki sınırlı artış da eklenince gram altında ivme hızlandı. Dün 5.657 liraya kadar çıkan gram altın, bugün sabah 10.00 itibarıyla 5.665 liraya ulaştı.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı'daki alış-satış fiyatları arasındaki makas açıklığı 76 liraya ulaştı. İşte altın fiyatlarındaki son durum:

DİĞER METALLERE YÖNELİK TAHMİNLER

BofA'nın raporunda sadece altın değil gümüş, platin ve paladyuma ilişkin öngörüler de yer aldı.

Gümüşte talebin gelecek yıl yüzde 11 azalması bekleniyor ancak arz açığı nedeniyle fiyatların ortalama 60 dolar/ons seviyesinde kalabileceği belirtiliyor.

Platin için ortalama 1.825 dolar,

Palladyum için ise 1.525 dolar/ons tahmini yapıldı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.