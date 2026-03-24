İran ABD ve İsrail arasındaki savaş sadece cephede değil cüzdanlarda da hissediliyor. Sadece iki haftada 12 Milyar dolar sıcak para yurtdışına çıktı.

Yabancı yatırımcının Türkiye'de hızlıca çıkmasının etkilerini SÖZCÜ Ana Haber sunucusu Serdar Cebe canlı yayında anlattı:

"- Savaşı bir taraf bırakın enflasyonu da koyun başka ülkelerde rüzgar esse biz de fırtına oluyor. Savaş etkisi sadece cephede değil cüzdanlarda hissediliyor. Mart ayı ilk iki haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçmaya başladılar. 12 Milyar dolarlık sıcak para akışı var. 2.9 milyar dolarlık tahvil satışı var toplamda yaklaşık 15 Milyar dolar iki haftada çıktı.

"TL'Yİ AYAKTA TUTAN DESTEK ÇÖKTÜ"

- Sıcak para dediğimiz şey yabancı yatırımcı ucuz dövizle borçlanıyor. Türkiye'nin yüksek faizinden kazanç sağlıyor ve sonra parasını alıp gidiyordu. Arkasına bile bakmadan. Bu para akışı lirayı ayakta tutan desteklerden biri idi. Şimdi o destek de çöktü.

- Hatırlayalım geçtiğimiz dönem Türkiye yüksek faiz politikası ile yabancı yatırımcıyı çekmeyi başarmıştı. Yüzde 37'lik faizle en cazip getiri sunan ülkelerin başındaydı ancak bu cazibe tablosu bir gecede silindi gitti.

"HAFTALARIN BİRİKİMİ İKİ HAFTADA GİTTİ"

- Yabancı yatırımcılar 2.9 milyar dolarlık devlet tahvilini elden çıkardı. Bu satışlar borçlanma maliyetini artırdı. Devletin borçlanması da vatandaşın kredisi de pahalılaştı. 15 Milyar dolarlık çıkışın büyüklüğünü şöyle düşünün. Bu rakam Merkez Bankasının haftalarca biriktirdiği rezervin iki haftada elden çıkması demek. Üstelik çıkış hızlanarak devam ediyor. Piyasa uzmanları ne diyor "Savaş uzar ve sermaye kaçışı sürerse Merkez Bankası elindeki araçlar da erir" diyorlar."