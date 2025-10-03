Ege'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor. Başta hamsi olmak üzere sardalya, çipura, dil balığı, fener, kraça istavrit, izmarit, karagöz, kefal, kılıç gibi birçok balık, avcıların ağlarına takılıyor. Sezonla birlikte özellikle hamsiye yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geliyor. İtalya, İspanya ve Portekiz'e bu yıl 2 bin 241 ton hamsi ihraç edildi. Bunun yanı sıra 1621 ton sazan, 600 ton gümüş balığı, 588 ton karides, 288 ton istavrit da yurt dışına satıldı.

HALDE BALIK MEZATI

Yurt dışında yoğun istenen hamsi, yurt içinden de en çok talebi gören balık oldu. Birçok ilden İzmir'e gelen balıkçılar, kasa kasa aldıkları hamsileri soğuk hava depolu kamyonlarına yükleyip Türkiye'nin birçok iline götürüyor. İzmir Balık Hali'nde hamsinin kilogram fiyatı kalitesine göre 250-300 TL arasında alıcı buluyor. Yoğun talep nedeniyle bazı balıkçılar, ürünü mezatla satıyor.

'HAMSİDE TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ'

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Hava sıcaklığından dolayı balıkçılık Ege'de sürüyor. Enez'den tutun Didim'e kadar alanda balık avcılığı yapılıyor. Türk balıkçılar şu an Ege'de avlanıyor. Ege'de balıkçılık bu sene bereketli geçiyor. Ancak hem yurt içinden hem yurt dışından talep var. Özellikle hamside talebi karşılayamıyoruz. Dünyada en çok kabul gören balık, hamsi. En önemli protein kaynaklarından biri. Şöyle bir gerçek var. Karadeniz'de hamsinin olmaması, iç ve dış piyasadan gelen yoğun talep fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.

‘HALDEN KİLOSU 300 TL'YE ÇIKIYOR'

İhracatta başı çeken ülkeleri sıralayan Başkan Şahin Çakan, "İtalya, İspanya ve Portekiz'e inanılmaz bir hamsi ihracatı var. Hem canlı hem de dondurulmuş halde ihracata gönderiyoruz. 2025 yılında 2 bin ton civarında hamsi gönderdik. Ege'de inanılmaz bir avcılık var. Balık da var. Ancak tutulan balık, talebi karşılayamıyor. Arz talep nedeniyle fiyatı yükseltiyor, İzmir Balık Hali çıkışı hamsinin kilogram fiyatı, 250- 300 TL" diye konuştu.

'SARDALYA EGE'NİN KURU FASULYESİDİR'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çakan, "Özellikle şunu söyleyelim. Hamsi piyasası yüksek olduğu için alternatif olarak sardalyayı öneriyorum. Hamsiden farkı yok. Sardalya daha çok yağlı bir balık. Ege'nin kuru fasulyesidir" dedi.