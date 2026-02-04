Türkiye genelinde yabancılara satılan konutların yaklaşık yüzde 38’i tek başına İstanbul’da gerçekleşti.Verilere göre İstanbul, son 13 yılda 162 bin 871 adet konut satışıyla bir rekora imza attı.

İstanbul’un bu performansı, listenin ikinci ve dördüncü sırasında yer alan Antalya ve Ankara’nın toplam satış rakamlarını bile geride bırakmayı başardı.

TATİL KENTLERİ VE SANAYİ MERKEZLERİ ÖN PLANDA

Listenin ikinci sırasında, özellikle Rus ve Avrupalı yerleşiklerin tercih ettiği Antalya, 114 bin 132 konutla yer aldı. Akdeniz’in yükselen yıldızı Mersin ise son yıllardaki ivmesiyle 19 bin 317 konut satışına ulaşarak üçüncülük koltuğuna oturdu. Başkent Ankara ve Marmara’nın sanayi devleri Bursa ile Yalova, yabancı yatırımcıların radarındaki diğer önemli duraklar oldu.

İŞTE YABANCIYA KONUT SATIŞINDA İLK 10 ŞEHİR (2013-2025)

Yabancı ilgisinin Türkiye genelinde sadece birkaç şehirde yoğunlaştığını gösteren o liste:

1 İstanbul: 162.871

2 Antalya: 114.132

3 Mersin: 19.317

4 Ankara: 18.789

5 Bursa: 17.488

6 Yalova: 15.076

7 Sakarya: 9.212

8 Trabzon: 7.909

9 Aydın: 7.403

10 Muğla: 7.249

KARADENİZ VE EGE'DE SON DURUM

Listenin son sıralarında ise bölgesel tercihler dikkat çekiyor. Karadeniz’in incisi Trabzon 7 bin 909 konutla 8. sırada yer alırken; Ege’nin turizm merkezleri Aydın ve Muğla listenin 9 ve 10. sırasını paylaştı. Sakarya ise Marmara Bölgesi’ndeki stratejik konumuyla 9 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Türkiye’deki yabancı konut satışı, büyük oranda metropol yaşamı ve kıyı turizmi odaklı ilerliyor. İstanbul’un bu pazardaki %38’lik payı, şehrin küresel bir gayrimenkul merkezi olma özelliğini koruduğunu gözler önüne seriyor.