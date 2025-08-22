Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici veriler kapsamında; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında bir azalış göstererek 6 milyon 969 bin 546 adet olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı.

2025 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu. Toplam ziyaretçilerin yüzde 14,08’ini oluşturan 981 bin 5 Alman turist, listenin zirvesine yerleşti.

Almanya’yı yüzde 13,68 pay ve 953 bin 733 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, yüzde 8,57 pay ve 597 bin 155 ziyaretçiyle İngiltere (Birleşik Krallık) izledi. İngiltere’nin ardından Polonya ve Hollanda geldi.

EN ÇOK AZALAN TURİST SAYISI

Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2025 Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Özellikle en büyük pazar konumundaki Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı 202 bin 998 kişi azaldı. Böylece Avrupalı turistlerde yüzde 4,94’lük bir düşüş yaşandı.

ABD’den gelen turist sayısı da dikkat çekici oranda azaldı. Yüzde 21,91’lik gerilemeyle 42 bin 502 kişi daha az ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Benzer şekilde, İran’dan gelen turist sayısı 312 bin 554’ten 253 bin 523’e düştü ve yüzde 18,89 oranında kayıp yaşandı. Yunanistan’dan gelen turistler ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,38 azaldı.