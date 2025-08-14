Çorum'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11’inci Sokak’ta atık yağların toplandığı iş yerindeki yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNE TEMİZLİK YAPARKEN, OĞLU DA YARDIM EDERKEN DÜŞMÜŞ

Anne ve oğlunun atık yağ tankına düşmesi olayıyla ilgili incelemede kazanın meydana geliş şekli belirlendi. Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.