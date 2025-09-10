'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, geçen günlerde yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmış, çok sayıda yorum almıştı.

Bir takipçisinden gelen "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti. Altuğ, bir başka takipçisinden gelen "Kadın yogacı yok muydu?" yorumuna daha da sinirlenmiş, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" diyerek sert çıkmıştı.

"KISKANIYORLAR"

Gündem olan görüntülerin ardından Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan bir açıklama geldi.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Atacan, eşinin yoga videosunun eleştirilmesiyle ilgili "Aslında ben de oradaydım. Sporu seviyor, farklı spor dalları deniyor. Bence kıskanıyorlar. 50 yaşını geçmiş bir kadın var, sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Biz o oyunlara pek gelmiyoruz."