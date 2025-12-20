'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya geldi.

İkili, zaman zaman yaş farkı üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada paylaştıkları gündelik anlar ya da yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.

Son olarak, 'Neyin Peşindesin?' programına konuk olan Yağmur Atacan'ın evliliğiyle ilgili sözleri çok konuşuldu.

"Hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım, hayatta 'şunu yapmam' demeyeceksin. Ama normal şartlarda benim evliliğe bakış açım şöyle; zaten Pınar'ın da öyle: Biz çocuk yapmasaydık evlenmeyebilirdik" diyen Atacan, Pınar Altuğ'un anne olması için doğru bir dönemde olduğunu, kendisinin de o dönemi "iyi bir fırsat" olarak gördüğünü dile getirdi.

"EVLENMEDEN ÇOCUK YAPSAK İYİCE DİLE DÜŞERDİK"

Yağmur Atacan'ın altını çizdiği bir diğer mesele de yıllardır peşlerini bırakmayan yaş farkı muhabbeti oldu. Atacan, "Ben ondan yaşça küçüğüm, bir sürü farklı durumumuz var; bir de üstüne evlenmeden çocuk yapsak çok dile düşerdik, iyice malzeme verirdik" diye konuştu.