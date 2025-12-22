Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu vefat etti. "DEDEM SENİ BEKLİYORDU" Anneannesiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Atacan, "Güle güle canim anneannem, dedem seni bekliyordu, sen de özlemiştin onu. Canım benim..." ifadelerini kullandı. Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ da "Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" sözleriyle cenaze detaylarını paylaştı.

